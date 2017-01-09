أبلغ لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم سالم الدوسري وكيل أعماله التوقف عن المفاوضات مع إدارة ناديه، وإقفال الملف بشكل مؤقت من أجل تجديد عقده الاحترافي مع النادي بعد أن اقترب من دخول فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، التي تكفل له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع إلى ادارة ناديه.
وتأتي تحركات الدوسري في إشارة واضحة إلى وصوله لنقطة واضحة مع ادارة ناديه من أجل التجديد، راغبا في نفس الوقت إلى إبعاد وكيل أعماله عن المفاوضات الخاصة التي تجمعه مع ادارة ناديه بشكل مباشر، خاصة بعد أن تلقت إدارة النادي تقريرا من مدير الجهاز الفني بالفريق يطالب بضرورة تجديده مع الدوسري لرغبته في الاعتماد على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم حسم ملف تجديد عقد اللاعب فور عودة الفريق من المعسكر الخارجي، الذي يقيمه هذه الأيام في العاصمة الاماراتية بأبوظبي خلال توقف منافسات دوري جميل للمحترفين لكرة القدم. وفق “اليوم”.
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