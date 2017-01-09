أعطى المدرب السويسري كريستيان جروس الضوء الأخضر لإدارة ناديه الأهلي السعودي بالسماح لأربعة لاعبين بالانتقال بنظام الإعارة وذلك لعدم الحاجة إليهم فيما تبقى من مباريات في هذا الموسم.
وكتب جروس في تقريره عن اللاعبين عدم حاجته لريان الموسى ورائد الغامدي وأمير كردي وعلي الزبيدي في الفترة الحالية، وبالتالي السماح لهم بالمشاركة مع أي نادي آخر من أجل تطوير مستواهم ومن ثم العودة للبيت الأهلاوي.
ومن جهة أخرى، قرر جروس ضم لاعبا فئة الشباب أيمن الخليف وحمدان الشمراني لمعسكر الفريق في مدينة دبي وذلك بسبب النقص في اللاعبين لوجود أكثر من 5 لاعبين في صفوف المنتخب السعودي الذي يخوض معسكراً إعداديًا في مدينة أبوظبي ولوجود أكثر من لاعب مصاب مثل مصطفى بصاص. وفق “كووورة”.
وشهدت تدريبات أهلي جدة مشاركة المنتقل حديثا لصفوفه سعيد المولد كما شهدت عودة المصاب ماهر عثمان، حيث منحه الجهاز الطبي الموافقة للمشاركة بشكل رسمي مع الفريق.
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