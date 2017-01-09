ينتظر أن يجتمع مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر الكرواتي زوران بعد غد بقائد الفريق حسين عبدالغني قبل أن ينظم إلى تدريبات الفريق، بحضور مدير الكرة المكلف طلال النجار، ويأتي الاجتماع بعد الإجازة التي منحت للاعب وابتعاده عن الفريق لفترة طويلة بسبب خلافه مع المدرب قبل مواجهة الباطن في الأول من ديسمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري جميل للمحترفين.
من جهة أخرى، علمت “الوطن”، أن المجلس التنفيذي لنادي النصر يبحث عن اسم جديد لتولي منصب نائب رئيس النادي خلفا للمستقيل عبدالله العمراني، رغم ورود أنباء تفيد بترشيح نائب الرئيس السابق فهد المشيقح للعودة لمنصبه، فيما لم تؤكد ولم تنف الإدارة ذلك.
على صعيد آخر، تواصل إدارة النادي خطة تقليص العاملين في النادي بالاستغناء عن بعض العاملين في الأمانة العامة والفئات السنية وبعض إداريي الفريق الأول في خطة لتخفيض المصروفات والحد من رواتب بعض العاملين العالية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج