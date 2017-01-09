قالت مصادر صحفية أن محاولة الإرهابيين الصيعري والصاعدي في استغلال أحد المنازل المجاورة لوكرهما للهرب عبرها والتواري عن رجال الأمن الذين يحاصرون الشوارع المحيطة في الحي بائت بالفشل حيث كان أحمد الصامل والذي يسكن المنزل فور رؤيته محاولة الإرهابيين الوصول إلى منزله، سارع بإغلاق الباب وإحكام إغلاقه ليتركهما وجها لوجه أمام قوة وحنكة وجرأة الرجال البواسل بحثا عن أي مخبأ آخر في المنازل المجاورة.
ويقول الصامل بحسب صحيفة «عكاظ» إن الإرهابيين ظلا يتنقلان من هنا وهناك في ظل الإحكام الأمني وعندما حاولا الوصول إلى منزلي سارعت بإغلاقه وبدأت أتابع خطواتهما فيما تلاحقهما طلقات رجال الأمن.
وأوضح أن الحدث بدأ مبكرا مع صلاة الفجر أمس الأول (السبت)، «عندما خرجت لأداء الصلاة طالبني رجال الأمن بالعودة للمنزل حفاظا على حياتي فاتبعت تعليماتهم، وعرفت أن هناك عملية أمنية، لأبدأ متابعتها وأسمع أنا وزوجتي الطلقات النارية هنا وهناك، لكنني كنت على ثقة بأن رجال الأمن لهم بالمرصاد في ظل اليقظة التامة».
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