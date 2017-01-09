تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتراض مواطن شاحنة بدوار في بيشة .
حيث بين الفيديو المواطن وهو يجلس أمام الشاحنة في وسط الطريق ، فيما يقول له سائق مركبة أخرى ، تحرك من على الخط و أترك الشاحنة تسير ، و هو رافض أن يقف لكي تتحرك الشاحنة ، واستمروا بتحذيره من التحرك وإلا سوف يتعرض للدهس ، ثم نهض و سند على الشاحنة وهي تمشي ببطئ وأنهى موثق المقطع حديثه بأن هذا الطريق ببيشة .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج