ذكرت مصادر صحفية أن وزارة التعليم استثنت المعلمين البالغة خدمتهم العملية 30 عاما من الملاحظة على لجان اختبارات المرحلة الثانوية.
وبحسب صحيفة “الوطن” فإن الخطوة الجديدة تأتي ضمن توجه إدارات تعليمية إلى تكليف معلمي المرحلة الابتدائية للمشاركة في الملاحظة على لجان اختبارات المرحلة الثانوية التي تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الاستثناءات طالت معلمي المرحلة الابتدائية الذين يدرسون الصفوف الأولية، والمكلفين بالعمل في مدارس أخرى بقرارات “ندب” سد العجز، كحوافز لهم دون زملائهم الآخرين.
وأشارت المصادر إلى أن قرار ملاحظة معلمي المرحلة الابتدائية على لجان المدارس الثانوية، يرجع إلى الإدارات التعليمية ومكاتبها، وهي التي ترى مدى الحاجة لهم لمساندة زملائهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وأنه ليس من حق المعلم المكلف “الرفض” كون التكليف يأتي في ظل منظومة العمل المدرسي وأثناء أوقات عمل المدارس، شريطة ألا يؤثر ذلك التكليف على مناهج الطلاب وتقييمهم في المرحلة الابتدائية كونهم خاضعين للدراسة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.
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