قالت صحيفة محلية أنه اقترب المرحلة النهائية لاختيار التحالف المكلف بتصفية إرث الشيخ صالح الراجحي (الأصول العقارية والأراضي فقط)، يتركّز معظمها في المدن الرئيسة من المملكة، حيث انحصرت المنافسة خلال المرحلة النهائية بين أربعة تحالفات قانونية ومحاسبية فقط، ستنتهي باتخاذ المحكمة العامّة بالرياض لقرارها النهائي باختيار أحد تلك التحالفات الأربعة المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة، لتتولى بدورها القيام بأعمال التصفية.
ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية” فإنه يُقدّر أن تتجاوز القيمة السوقية لتلك الأصول العقارية والأراضي المدرجة في البيان الشامل لإرث الشيخ صالح الراجحي أكثر من 90 مليار ريال وفق أسعار السوق في الفترة الراهنة، فيما سيبدأ عمل التحالف القانوني والمحاسبي الفائز بتصفية هذا الإرث الضخم من العقارات والأراضي فور إقراره من قبل المحكمة العامّة في الرياض.
هذا، وقد سبقت المرحلة النهائية مراحل استغرقت العمل لنحو عامٍ مضى، تقدّم خلالها أكثر من 20 تحالف قانوني ومحاسبي للمصفّين (يتشكل كل تحالف من مكاتب محاماة مرخصة، إضافةً إلى مكاتب محاسبة قانونية مرخصة)، خضعت خلالها تلك التحالفات لإجراءات البحث والدراسة والتقييم من قبل المحكمة العامة بالرياض، بناءً على عددٍ من المعايير والمحددات والاشتراطات القانونية والمحاسبية المختلفة، يتم الاعتماد عليها أثناء عمليات التقييم والمقارنة بين التحالفات القانونية والمحاسبية المتقدمة للفوز بأعمال تصفية إرث الراجحي.
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