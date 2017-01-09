أيّد مشعل العتيبي، الشهير بمشعل الأسباني، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، القرارات التي صدرت بشأن تنظيم وجود المشاهير في المراكز التجارية بغرض الإعلان عن منتج أو افتتاح محل.
وقال العتيبي خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، إن ربط وجود المشاهير في المولات بالحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التجارة والاستثمار، من شأنه منع بعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الأخيرة من مشاهير غير سعوديين، ولا ترضي أخلاقيات المجتمع السعودي المحافظ.
وأضاف أن فحوى القرار يتضمن التنظيم وليس المنع، معتبراً أنه لا يمكن لأي جهة منع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المشاركة في الإعلانات التجارية، من جهة أن المشاركة لديها أشكال عديدة من تحت الطاولة، وقد لا تتضح للجمهور أنها ممارسة إعلانية مدفوعة الأجر.
وفق “أخبار 24”.
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