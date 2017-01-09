وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو، تجاوز إحدى مركبات الرصد الآلي للمخالفات المرورية “ساهر”٬ للسرعة المقررة في طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول بـ”تويتر”، السيارة التي يقودها المواطن وهي تسير بسرعة تزيد على 120 كلم؛ حيث كان يقارن سرعة سيارته بسرعة مركبة ساهر التي كانت تسير أمامه بسرعة عالية، مخالفة بذلك السرعات المقررة نظامياً وهي 60 كلم وفقاً للوحات الإرشادية.
وطالب موثق الفيديو وفقاً لـ”سبق”، الجهات المختصة بضرورة التحقيق مع قائد المركبة في تجاوزه السرعة المقررة وتعريض حياة الآخرين للخطر.
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