كشف رجل الأمن المتقاعد والمتهم بالاعتداء على ابنتيه بالضرب والتعنيف، عن تفاصيل وأسباب إقدامه على ضربهما وحبسهما في المنزل، مبيناً أن السبب الحقيقي لإقدامه على فعلته هو عدم انصياعهما لطلب مادي وليس جنسياً كما أشيع.
وأوضح والد الفتاتين التي تبلغ إحداهما 22 عاماً والأخرى 18 عاماً٬ وفقاً لـ”سبق”٬ أنه أقبل على ضربهما وحبسإحداهما داخل غرفة بالمنزل؛ بسبب رفضها منحه بطاقة الصراف الآلي لسحب مكافأتها الشهرية التي تتقاضها من الجامعة.
وبيّنت مصادر أن الجهات الأمنية بجازان استجوبت المواطن بشأن الواقعة أمس (الأحد)، مشيرةً إلى أنه أقر بصحة واقعة اعتدائه على ابنتيه وحبس إحداهما، لكنه تبرأ من اتهامات التحرش الجنسي بهما، لافتة إلى أن الفتاتين لم تشيرا في أقوالهما إلى تعرضهما لاعتداء جنسي.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تستعد لتحويل ملف الواقعة بالكامل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، عقب اكتمال كل الأوراق اللازمة بوصول التقرير النهائي من المستشفى عن الإصابات التي لحقت بالفتاتين نتيجة الضرب.
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