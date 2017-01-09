رصد تقرير جوانب من الحياة التي يعيشها أهالي مدينة نجران التي تقع على الحدود اليمنية، والقريبة من مناطق الصراع وتتعرض بشكل مستمر لقصف عشوائي واعتداءات من ميليشيا الحوثي.
وأظهر التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، سير الحياة في المدينة بشكل طبيعي، وتردد أهلها على الشوارع والمنتزهات والمراكز التجارية، واستمرار الأعمال بها في كل القطاعات الحكومية من مدارس ومستشفيات والجهات الأخرى المختلفة.
وأكد عدد من المواطنين أنهم يعيشون حياة مستقرة، وآمنون على أنفسهم، ويدعون للمرابطين بأماكن الصراع بالثبات والنصر دوماً، مشيرين إلى أن دوي المقذوفات لم يعد يرعبهم أو يقلقهم بفضل بسالة المرابطين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج