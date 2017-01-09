رفض والد الإرهابي طايع الصيعري٬ الذي قتلته الأجهزة الأمنية خلال عملية اشتباك معه في حي الياسمين بمدينة الرياض أول أمس (السبت)، تلقي العزاء فيه أو إبداء أي حزن على مقتله.
وكشف ابن عم الإرهابي الصيعري ويدعي سليمان وفقاً لـ”عكاظ”، أن عمه سالم كلفه بإبلاغ العائلة والأصدقاء والأقارب بعدم قبوله العزاء في طايع، موضحاً أن العائلة بمن فيها والده استقبلت خبر مقتله بسعادة وفخر واعتزاز، كونه عنصراً شاذاً ولا يمثلها.
وبيّن أن الأسرة لم تتسلم حتى الآن جثمان طايع؛ بسبب عدم انتهاء الإجراءات الخاصة به من قِبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن خبر مقتله لم يكن مفاجأة بالنسبة لهم؛ لأنهم توقعوا ذلك، خاصةً أن والده تبرأ منه وأبلغ الجهات الأمنية عن انحرافه الفكري وانضمامه للجماعات الإرهابية.
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