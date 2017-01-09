استعرضت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز – ممثلة بعمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد- تجربتها وخبرتها المتميزة في استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وذلك ضمن ورشة عمل أقامها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسَر)؛ حيث قامت العمادة بتلبية الدعوة الكريمة من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسَر) بحضور ورشة العمل التي كانت ثمرة لجهود اجتماعات ومناقشات سابقة وطرح للتجارب والأفكار تمت بين الجهتين، وترأس وفد العمادة وكيل عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد الدكتور خالد بن عبد الرحمن النويصر.
افتتح اللقاء مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسَر) المهندس عبد العزيز الشعيبي وبحضور ممثلين من جهات حكومية مختلفة، استهل اللقاء بالتعريف العام بالبرمجيات المفتوحة والفوائد من استخدامها وأهمية ذلك في توجهات المملكة في الفترة القادمة، ثم تلا ذلك مشاركات الجهات الحكومية بتجاربها في استخدام المصادر المفتوحة؛ حيث كانت الجامعة أول المشاركين في التعريف بقصة نجاحها في استخدام المصادر المفتوحة في الأنظمة والخدمات والبوابات، وبدأ الدكتور خالد كلمته بالتعريف بتاريخ الجامعة في استخدام المصادر المفتوحة وأسباب توجهها وخطة التحول، كما تطرق إلى التقنيات وتنوع استخدامها في مختلف البرمجيات الحالية والمستقبلية للجامعة، ثم استعرض أبرز التحديات التي واجهتها الجامعة بهذا الصدد وكيف نجحت في تجاوزها وخرجت بأفضل الحلول، والتي كان له الأثر الكبير في حصول الجامعة على جائزة التميز الرقمي (المركز الثاني في فرع الجهات التعليمية)، والمركز الأول عربيا في سرعة الأداء وفقا لمؤشر محرك البحث الشهير جوجل، كما تطرق إلى أرقام وإحصائيات عن البرمجيات التي تعمل حاليا بالمصادر المفتوحة بين خدمة أو نظام أو بوابة باستخدام 20 نوعًا مختلفًا من البرمجيات مفتوحة المصدر، كما تطرق لدور فريق العمل الفعال في إنجاح هذه التجربة ومدى كفاءتهم وخبرتهم التي كان لها أكبر الأثر في نجاح هذه التجربة واستمراريتها ومدى أهمية تطوير خبرات الفريق والحرص على التقدير المستمر لنجاح العمل واستمراريته، ثم اختتم النويصر كلمته بالحديث عن العائد على الجامعة من توفير النفقات باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى حديثه عن الرؤية المستقبلية للعمادة في استخدام برمجيات المصادر المفتوحة ومدى التوسع في استخدامها.
هذا وقد شاركت جهات حكومية عدة قصص النجاح الخاصة بها واستعرضت تجاربها في استخدام مثل هذه البرمجيات، في نهاية الورشة تم تكريم الجامعة لتميزها في استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر كتجربة ناجحة ومتميزة تستحق التقدير، ولتفاعلها مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسَر) ضمن مبادرته الرامية إلى تعزيز استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر.
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