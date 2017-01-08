كشفت وزارة العمل عن مفاجأة، أثناء وقوف فرقها التفتيشية على منشأة أعلنت -مؤخرًا- عن وظيفية قيادية للبنانيين فقط، إذ سجلت الفرق مخالفة أخرى خاصة بالعمالة الوافدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، الأحد (8 يناير 2017)، أنه بالإضافة إلى ثبوت صحة الإعلان الذي نشرته الشركة عن طلب موظفين من جنسية عربية بعينها، فقد ضبطت الفرق أيضًا مخالفة لدى المنشأة نفسها بوجود وافد يعمل في مهن مقصورة على السعوديين، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة للمادة 36 من نظام العمل التي تنص “على حظر تشغيل العمالة الوافدة في المهن المقصورة على السعوديين”. مبينًا أنه اتضح كذلك أن الوافد يعمل بالمنشأة دون عقد عمل نظامي بين الطرفين.
وأوضح أبا الخيل، أنه نظرًا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، من قيام منشأة خاصة بنشر إعلان عن وجود فرصة وظيفية تستهدف توظيف وافد من الجنسية العربية عليها، فقد وقفت فرق التفتيش ميدانيًّا في مدينة الرياض على المنشأة وتحققت من صحة الإعلان المنشور، وتم على إثر ذلك ضبط مخالفة على المنشأة، واتّخذت الإجراءات النظامية بحقها. وفق “مزمز”.
ودعا المتحدث الرسمي للوزارة، عملاء الوزارة والمواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، من خلال تطبيق معًا للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل ورصد المخالفات، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن أية مخالفات، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
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