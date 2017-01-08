قال زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، إنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، من المتوقع أن تتعمق موجة باردة قوية على أجزاء من السعودية قادمة من مصر والبحر المتوسط، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية، وتمتد لتصل إلى المنطقة الغربية وحائل، ثم تتعمق للمنطقة الوسطى.
وأضاف “الجهني”: من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال (هذه الليلة، وتستمر لـ 48 ساعة)؛ إذ من المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة، تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي وأقل (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها، وكذلك حائل وشمال القصيم)، بينما شمال الوسطى وشمال شرق السعودية باتجاه حفر الباطن ما بين (9-6) درجات، وتنخفضأكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة. وفق “سبق”.
وتابع الجهني: تمتد بعدها نحو الرياض وغربها بشكل محدود، وتسجل درجات حول (10-12)، بينما تسجل المنطقة شمال الغربية باتجاه منطقة المدينة حول (12-7) درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات دون العشرين باتجاه مكة وجدة وما حولهما، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدود. وبشكل عامستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جدًّا، وسيكون الصقيع واردًا على شمال السعودية، خاصة في المناطق المفتوحة.
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