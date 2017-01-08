نجح عدد من الجمعيات الخيرية في جمع مبلغ 527 ألف ريال لسداد مبلغ دين شاملًا الفوائد الباهظة، على أرملة تربي أيتامًا، اقترضته لترميم منزلها، بعد أن طالبها صاحب الدين بالسداد، وأودعت السجن بسببه.
وأوضحت إحدى قريبات المرأة، أن الأرملة، وتدعى أم سعود، لديها 3 أيتام، ابنان وبنت، تقبع في السجن منذ أسبوع، بعد أن اضطرت إلى الاقتراض لترميم منزل قديم حصلت عليه من فاعل خير، ولا تملك موارد سوى راتب زوجها التقاعدي، 2400 ريال، وتسلمت من شخص مبالغ على دفعات بين 10 و30 ألف ريال.
وأضافت وفقًا لمجلة “سيدتي”، أنه بعد انتهائها من ترميم المنزل، طلب منها الدائن بطاقة الصراف لاستلام الراتب التقاعدي بشكل شهري لسداد الدين، الذي وصل مع الفوائد إلى 527 ألف ريال، وأنه استمر لمدة عام كامل يحصل على الراتب دون كتابة إيصالات بالمبالغ للأرملة، ويتهرب منها كلما طلبت ذلك، فاستخرجت بطاقة صراف بدل فاقد، وطلبت منه استئجار دور من المنزل حتى سداد باقي المبلغ.
وبعد ذلك استغل الرجل صك البيت الذي كان قد حصل عليه كضمان لحقه، وجهل الأرملة بالأنظمة فيما يتعلق بأمور الرهن، ولجأ للمحكمة لرفع دعوى وحصل على قرار المحكمة ببيع المنزل، لتحصيل باقي حقه، دون النظر للمبالغ التي حصل عليها خلال عام كامل.
وقامت الأرملة باستئناف الحكم، إلا أنها تفاجأت بعد أسبوع بقطع الكهرباء عن المنزل، ثم اقتحام المنزل بعد كسر الباب من قبل رجال من المحكمة وسجانة وبرفقتهم الدائن، حيث كشف مقطع فيديو مطالبتهم لها بالسداد أو القبض عليها، وهو ما تم، حيث أودعت سجن الملز.
وأظهر المقطع مناشدة الأرملة للحاضرين بأنها استأنفت الحكم وتطلب منهم عدم إيداعها السجن، من أجل أطفالها الأيتام، ما دعا نشطاء على مواقع التواصل إلى التعاطف معها، بوسم (سجن أم الايتام)، حيث تبنت من خلاله جمعيات خيرية استقبال التبرعات حتى اكتمل مبلغ الدين، والذي بموجبه سيتم الإفراج عن أم الأيتام.
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