عاقبت الإدارة العامة لتعليم الطائف، أربع معلمات امتنعن عن تدريس مادة “المكتبة” لمدة ثلاث سنوات، رغم إتاحة الفرصة لهن، بالنقل بعيدًا عن مقر إقامتهن.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله الزهراني، أن قرار النقل بعد خدمة المدرسة لأكثر من 13 عامًا، جاء حرصًا على مصلحة الطالبات، وتكليف مشرفة مادة المكتبة تدريس المادة من بداية العام وحتى تاريخه.
وأضاف الزهراني، أنه اتخذ بحق المعلمات الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن التعاميم الوزارية تنص على إسناد مادة المكتبة والبحث لمعلمة اللغة العربية في حال عدم وجود المتخصّصة بالمدرسة، كما أن أنصبة المعلمات 10 حصص لكل معلمة، وطلب منهن تدريس المكتبة بواقع حصة لكل معلمة. وفق “عاجل”.
وكانت أربع معلمات لغة عربية بإحدى مدارس الطائف، قد ناشدن وزير التعليم، رفع ما وصفنه بالقرار “التعسفي”، الذي وقع عليهن بخصوص نقلهن بعيدًا عن مقرّ إقامتهن، بسبب إضافة مادة المكتبة إلى جدولهن وتدريسها، وهن غير متخصّصات في المكتبة، مع العلم أنهن كن يدرسنها قبل تغيير مسماها.
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