أظهر مقطع فيديو متداول اليوم (الأحد)، حادث سطو على بقالة قيل إنها بحي النسيم، نفذه لصان، أحدهما ملثم والآخر كاشف وجهه.
وأوضحت كاميرا المراقبة في البقالة لحظة دخول اللصين، وكشفت عن وجه أحدهما بوضوح، وكان يحمل عصا غليظة، حيث بادر بضرب البائع مباشرة عند الدخول، وهدده لإبعاده عن الصندوق.
واستجاب البائع للتهديد خوفًا على حياته، وابتعد عن مكان الصندوق، فدخل اللص الثاني، وبحث حتى عثر على مبالغ مالية كبيرة، وضعها في كيس، ومن ثم خرج هو واللص الآخر.
وطالب نشطاء على مواقع التواصل بضرورة الإسراع في ضبط الجانيين، خاصة بعد وضوح وجه أحدهما في كاميرا المراقبة، وعبر آخرون عن ثقتهم في رجال الأمن وفي تمكنهم من الإطاحة بهما عاجلًا.
وفق “أخبار 24”.
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