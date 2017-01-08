أثار لاعب الخفة الشهير عابد الفارسي دهشة المحترف التشيلي بصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد كارلوس فيلانويفا، بتطبيق أحد تلك الألعاب عليه بورق (الكتشينا) إبان لقائهما بأحد الأماكن العامة، حيث تداول مقطع فيديو خاص بالحادثة بمواقع التواصل الاجتماعي أمس مترجم من اللغة الانجليزية إلى العربية، طلب من خلاله الفــارسي من كارلوس اختيار أحد الأوراق دون إطلاعه عليها، على أن يستخرجها فيما بعد من بين الأوراق أو يطلعه على تفاصيلها، وهو الأمر الذي لاقى دهشــــة كبيرة على محيا التشيـــــلي الذي أعجب كثــــــيراً بإمكــانات الفارسي، وخفة يديه.
https://www.youtube.com/watch?v=yJXbZ7eRFPo
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج