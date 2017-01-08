أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر ،تمسكه ببقاء المدافع الشاب عبدالله موسى في الفترة الشتوية الحالية ورفضه العروض المقدمة من الأندية الأخرى للتعاقد معه على سبيل الإعارة.
ليغلق زوران ماميتش الباب في وجه عدة فرق من أبرزها ناديي الفيصلي والاتفاق والتي كانت ترغب في الإستفادة من خدمات المدافع الشاب عبدالله موسى بالإعارة حتى نهاية الموسم.
ووفقا لإذاعة يو إف إم ، فإن زوران ماميتش تمسّك باللاعب عبدالله موسى مؤكداً له وللجهاز الإداري حاجته لخدماته لكونه المدافع الثالث بعد البرازيلي برونو أوفيني وعمر هوساوي والذي يعتمد عليه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وفق “هاتريك”.
في سياق آخر ، يصل إلى الرياض صباح يوم الأربعاء القادم ، المدير الفني للفريق النصراوي الكرواتي زوران ماميتش بعد ان تمتع باجازته، فيما يصل قبله الثنائي الكرواتي مارين توماسوف وإيفان وكذلك الباراجوياني فيكتور أيالا والبرازيلي برونو أوفيني قادمين من بلادهم بعد تمتعهم بالإجازة خلال الأيام الماضيية في الوقت الذي احتفل مساء البارحة حارس الفريق عبدالله العنزي بزواجه.
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