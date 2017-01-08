كشف عضو الجمعية العمومية عبدالله القريني عن اتجاه صوت نادي الشباب في عضوية اتحاد عزت لمصلحة عبدالله البرقان وذلك على الرغم من اتهامه لجنة البرقان قبل أيام عبر بيان صادر من ناديه بالاضرار بالشباب وتسببها في عقوبة فيفا التي منعته من التسجيل في الفترة الشتوية بعد حجزها شيك اللاعب الاردني زياد خطاب وقصورها في انهاء القضية وتسليمه الشيك.
ويؤكد منح القريني صوت نادي الشباب للبرقان بعد حالة الشد والجذب والاتهامات التي وجهها للجنته في الأيام الماضية بأن تصويته لم يكن عن قناعة باستحقاق البرقان لصوت نادي الشباب وهو الذي أضر به مما يفتح باب التأويلات على مصراعيه ويجعل حجم الأصوات التي حصل عليها البرقان لم تكن عن قناعة المصوتين بجدارته في عضوية اتحاد عزت بقدر ماتندرج تحت التربيط أو إجبار المصوتين التي تقوده جهة ما أو مصالح شخصية بعيدا عن مصالح الأندية التي لايمكن أن يخدمها البرقان وهي التي تصرخ في كل مرة معلنة تضررها منه ومن لجنته. وفق “هاتريك”.
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