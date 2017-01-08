يعد طايع سالم الصيعري، الذي قُتل أمس (السبت) في اشتباك مع قوات الأمن برفقة طلال الصاعدي بعد تطويق حي “الياسمين” بالرياض حيث كانا يتحصنان به، الإرهابي السادس من قائمة التسعة مطلوبين أمنيا في حادثة طوارئ عسير.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في يناير من العام الماضي عن القائمة المكونة من تسعة مطلوبين تورطوا في العمل الإرهابي الذي استهدف مسجد قيادة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، ليتساقط خمسة منهم واحدا تلو الآخر خلال الأشهر الماضية.
ومع سقوط الصيعري، يتبقى ثلاثة مطلوبين أمنيين في القائمة، وهم مطيع سالم الصيعري، شقيق طايع الذي قتل يوم أمس، والشقيقان عبدالله زايد الشهري، وماجد زايد الشهري.
يذكر أن حادث تفجير مسجد قيادة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير تسبب باستشهاد 11 رجل أمن، و4 عاملين بالموقع من الجنسية البنجلاديشية، وإصابة العشرات.
وفق “أخبار 24”.
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