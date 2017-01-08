شنّت القوات السعودية صباح يوم أمس السبت هجوماً على معاقل مليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي صالح قبالة محافظة الطوال الحدودية.
وذكرت مصادر أن القوات السعودية تعاملت بالأسلحة المباشرة وغير المباشرة مع المجاميع المتمردة، فيما ردت المدفعية السعودية على مصدر القذائف التي أطلقتها المليشيات عبر الحدود، والتي لم تتسبب بأي إصابات.
وأضافت بحسب “العربية.نت” أن طائرات التحالف نفذت عمليات مساندة للمدفعية السعودية بقذف مستودعات أسلحة ومعاقل تابعة للمليشات في حرض اليمنية.
وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 20 عنصراً من مليشات الحوثي والمخلوع وإصابة آخرين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج