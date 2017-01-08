أثار مقطع فيديو يجسد محاكاة رسومية لبطولة رجل الأمن جبران عواجي، ردود فعل متباينة بين مشيد ومنتقد.
ويُظهر الفيديو، الذي تم تنفيذه عبر اللعبة الشهيرة “GTA”، شرطيا يختبئ وراء سيارة الشرطة، ومسلحين يأتيان من الجهة المقابلة، لينقض عليهما بالرصاص ويقتلهما.
وانتقد عدد من المتابعين المقطع، أولا لما يثيره من سخرية، لطريقة تنفيذه البدائية، ووجود أخطاء كبيرة فيه، أولها عدم وجود رجل الأمن الثاني نادر الشراري، إضافة إلى اختلاف التفاصيل بشكل كلي، فيما أشاد آخرون بالمقطع على اعتبار أنه تشجيعي ويرسم صورة رجل الأمن في أذهان صغار السن.
وكان مقطع فيديو قد وثق العملية الأمنية التي نفذتها الداخلية أمس السبت، حيث رصد قيام أحد الإرهابيين بإطلاق النار على رجال الأمن٬ محاولاً ركوب دورية للهرب بها٬ ليتصدى له رجل الأمن “عواجي” ويطلق عليه النار من مسدس ومن مسافة قريبة جداً، ويقضي عليه. وفق “أخبار 24”.
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