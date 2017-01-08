وثق مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي اللحظات والتحضيرات الأخيرة التي سبقت مقتل المطلوبين طايع الصيعري وطلال الصعدي أمس السبت، خلال مداهمة الموقع الذي تحصنا به بحي الياسمين بالرياض فجر أمس السبت.
ويظهر المقطع تحضيرات رجال الأمن لعملية مداهمة المنزل، الذي كان يختبئ فيه الإرهابيان، وتظهر المعدات والمركبات الأمنية والحركة النشطة لرجال الأمن قبيل الانطلاق، بجانب سيارات الإسعاف التي تظهر في المقطع وهي على أهبَّة الاستعداد.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس السبت عن الإطاحة بمطلوبين اثنين، وقالت إن أحدهما له دور خطير في تصنيع أحزمة ناسفة نُفذ بها عدد من الجرائم الإرهابية، وإنهما اتخذا من ذلك المنزل وكراً إرهابياً لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة. وفق “أخبار 24”.
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