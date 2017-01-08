استشهد أمس السبت الجندي فرحان بن نايف الحربي، خلال رباطه على الحد الجنوبي، في اشتباكات مع عناصر الميليشيات الحوثية على الحدود اليمنية – السعودية.
وأوصى الحربي قُبيل ساعات من استشهاده، بنشر خبر وفاته على نطاق واسع حتى تفخر به بناته.
وعلى الفور تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الوصية، وتداولوا نبأ استشهاده، عبر وسم “الشهيد نايف فرحان الحربي”، معربين عن فخرهم به وبتضحياته من أجل دينه ووطنه.
وعُرف عن الشهيد الحربي بسالته وإقدامه، وكانت آخر مقولاته لزملائه: “هناك رجال وقفوا على حدود نجران يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، فهنيئاً لمَن فاز بالشهادة والفخر لمَن شَرُف بالإصابة على أرضك، فلن أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزّه في جنوبها، وما جئتها إلا مدافعاً عن كل شبر في أرض الحرمين؛ فسلام عليك يا نجران”. وفق “أخبار 24”.
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