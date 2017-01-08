عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً يتعاطى المخدرات والمسكرات ويؤيد تنظيم داعش الإرهابي بالسجن 5 سنوات و80 جلدة.
وأوضح ناظر القضية أن المدعى عليه أُدين بتأييده تنظيم “داعش” من خلال قيامه بكتابة اسم قائد التنظيم واسم التنظيم على الجدران وترديده عند القبض عليه أنه من داعش.
وأضاف أن المدان لم تردعه الأحكام السابقة التي نزلت بحقه، فقررت المحكمة تعزيره بأن يسجن لمدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة، وجلده 80 جلدة لتعاطيه المسكر والحبوب المخدرة.
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