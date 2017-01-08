بفضل من الله تعالى تم تكليف الكابتن راشد فايز كنائب رئيس الإتحاد العام الرياضي للمصريين بالخارج فرع السعودية ، وقد تقدم بالشكر والتقدير للكابتن الدكتور/أحمد قاسم رئيس الإتحاد العام الرياضي للمصريين بالخارج الرجل الذي يبذل مجهودا كبيرا لخدمة الجالية المصرية بالسعودية وعلي المستوي الدولي ولم شمل المصريين في أكثر من مناسبه وتفعيل وتنمية الإنتماء لبلدهم مصر .
كما قدم الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة علي هذه الثقة الكبيرة ، ودعا الله تعالى أن يوفقه لخدمة الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية في موقعه الجديد وأن يكون عند حسن ظن الجميع به .
وعبر “فايز” عن سعادته اليوم بحضور نهائي دورة 6أكتوبر لكرة القدم بين فريقي الفوه ودكرنس لأبناء الجالية المصرية تحت رعاية وإشراف الاتحاد العام الرياضي للمصريين بالخارج ، والذي انتهت بفوز فريق دكرنس 1/2في مباراة حماسيه قادها الحكم الدولي السعودي الكابتن/ابراهيم النفيسه وكانت الدورة علي شرف سعادة الملحق العسكري المصري وكذلك الملحق الثقافي المصري بالرياض .
وختم “فايز” بالشكر لجميع القيادات المصرية علي هذه الثقة الكبيره داعيا الله لمصر والوطن العربي بكل خير .
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