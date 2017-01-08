كرَّم مدير شرطة منطقة الرياض بتوجيه من أمير المنطقة، المقيم السوداني عبدالله الصادق محمد، ومنحه شيكاً بـ10 آلاف ريال وشهادة شكر؛ وذلك لمساعدته رجال الأمن في القبض على أحد الجناة وتعرضه جرّاء ذلك لإصابة بليغة.
وكانت إحدى فرق دوريات الأمن بحي منفوحة بالرياض، اشتبهت بلفافة بلاستيك كانت بيدي شخص “إثيوبي الجنسية” يقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وعندما حاولت الدوريات استيقافه لاذ بالفرار، وأثناء متابعة الدورية له للقبض عليه، تصادف وجود الوافد السوداني، الذي بادر بالإمساك بالجاني الهارب، ما أدى لتعرضه لضربة بمطرقة حديد على رأسه من قِبل الجاني.
وفيما نُقل الوافد السوداني إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ألقى رجال الشرطة القبض على الجاني، وبتفتيشه عُثر بحوزته على ثلاث قوارير من العرق المسكر، فجرى تحريزها، وإيقافه بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص. وفق “أخبار 24”.
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