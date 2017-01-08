كشفت صحيفة محلية عن تفاصيل جديدة حيال أبرز ما تم ضبطه أخيرا في حوزة إرهابيي العوامية، أحدهم تم الحكم عليه أواخر ديسمبر الماضي بالسجن 20 عاما.
وأشارت المعلومات إلى أن السلطات الأمنية تحفظت خلال إلقائها القبض على واحد من أبرز العناصر الإرهابية بالعوامية على مقاطع صوتية لأناشيد تحرض على التجمعات والقتال، وتؤيد أمين عام حزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصر الله.
ومن ضمن المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة الإرهابي المعني في القضية، مقاطع فيديو لشذوذ جنسي من تصوير شخصي، تم توثيقها بقصد الابتزاز بحسب صحيفة “مكة” .
ويأتي الكشف عن ذلك، في وقت بدأت تتكشف فيه العلاقة المفترضة بين إرهابيي العوامية وحزب الله اللبناني، حيث سبق وأن تمت محاكمة أحد العناصر، كان يعتزم السفر إلى لبنان، بغية متابعة إصدار مجلة إخبارية عن العوامية برعاية من ميليشيات حزب الله.
ويتورط إرهابيو العوامية هذه الأيام في عملية اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ محمد الجيراني، حيث ألقت السلطات الأمنية القبض على ثلاثة ممن شاركوا في التهيئة لتلك العملية، فيما لا تزال تلاحق ثلاثة آخرين خطرين من ضمن من تم إدراجهم في محرم الماضي بقائمة تحمل تسعة عناصر مطلوبة نظير تورطها في عمليات إرهابية شهدتها محافظة القطيف ومدينة الدمام.
أبرز محتويات جوالات إرهابيي العوامية
1 صور قتلى الإرهابيين الذين قضوا في مواجهات أمنية
2 مقاطع صوتية لأناشيد تحرض على التجمعات والقتال
3 مقاطع أناشيد مؤيدة لزعيم حزب الله الإرهابي حسن نصر الله
4 مقاطع فيديو لشذوذ جنسي
5 مشاركات تهدف إلى الإخلال بالأمن بشكل عام
6 رسائل تحريضية تدعو للتعاطف مع زعيم فتنة العوامية نمر النمر، وتعترض على الحكم الصادر بحقه
7 مقاطع لأعمال الشغب والتخريب التي نفذها الإرهابيون في العوامية وحرق الإطارات والنفايات
8 رسائل تحذير عن أماكن وجود نقاط التفتيش الأمنية ومواقع الدوريات الأمنية
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