يرتدي السعوديون «البشت» في المناسبات الرسمية والاحتفالات السعيدة، إلا أن بعضهم أصبح يعتبره «وجاهة»، حتى بات «البشت» زياً للمتقاضين في أروقة المحاكم، يحضرون به للجلسات بين الخصوم.
وبحسب صحيفة «عكاظ» تم رصد عدداً من الحالات يرتدي فيها مواطنون مراجعون للمحاكم، سواء أكان مدعياً أو مدَّعى عليه، «البشت».
وأكد مصدر رسمي في وزارة العدل أن نوع اللباس ليس له أي اعتبار إطلاقاً أو أهمية تذكر، فالقاضي لا ينظر إلا للبينات فقط. وقال إن الوزارة سبق أن أصدرت تعميماً بمنع الزي العسكري لما له من قيمة، أما «البشت» فيرتديه المواطن برغبته، ولكن ليس له أي اعتبار في المحكمة.
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