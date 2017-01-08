قالت صحيفة محلية أن المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة قضت أخيرا بالسجن 9 سنوات و500 جلدة والمنع من السفر لجان تورط في ترويج مخدرات وتصنيع المسكر وإيواء فتاة بمنزله والسفر بها خارج المدينة، فيما حكم على الفتاة بالسجن 8 أشهر مع وقف تنفيذ ستة أشهر منها وجلدها 50 جلدة تنفذ دفعة واحدة.
ووفقا لصحيفة «مكة» فإن إمارة المدينة المنورة رفعت لوزارة الداخلية طلبا للنظر في عدم شمول الجاني بأي عفو مطبق فعليا لسوء قضيته وتعدد سوابقه منها سابقتان ترويج وشموله عفو في إحداهما الأمر الذي يدل على سوء مسلكه وتأصل الإجرام في نفسه.
وأشارت إلى أن حكم الجلد بحق المروج ينفذ على دفعات كل دفعة 50 ويفرق بينهما أسبوعان والفصل بين جلد الحد والتعزير نفس المدة لقاء ترويج المخدرات وحيازتها وتعزيزه بالسجن ستة أشهر لتصنيع العرق المسكر وحيازته بقصد التعاطي وتعزيزه بالسجن مدة ستة أشهر لإيواء فتاة لا تمت له بصلة والاختلاء بها والمنع من السفر 9 سنوات تحسب من خروجه من السجن.
ماذا ضبط مع المروج؟
1 حبوب مخدرة
2 حشيش
3 جوالين وقوارير مليئة بالمسكر
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