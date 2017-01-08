أقامت أسرة آل دريهم الحفل السنوي الخامس والعشرون مساء يوم الجمعة ٤/٨ بقاعة نوارة في الدلم والذي تجاوز عدد الحضور 450 , بدأ الحفل بمقدمة لمقدم الحفل الشاب حمد بن سليمان بن علي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشاب زياد بن فهد بن محمد وبعد ذلك قصيدة للشاعر سعد بن عبدالله بن أحمد ، وأنشودة عن العائلة للشاعر سعد بن عبدالله أداها زياد بن فهد بن محمد ثم وقفات للأستاذ خالد بن زيد بن عبدالله وتلا ذلك كلمة عن العائلة للأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز بن أحمد ، وبعد ذلك كلمة رئيس الصندوق معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز حول التآلف و التآخي والوصل بين أفراد العائلة ووضح في كلمته أبرز أنشطة الصندوق خلال العام الماضي وفي نهاية الحفل تم تكريم الحاصلين على درجة الماجستير من أفراد العائلة ثم حفظة كتاب الله ثم المتفوقين دراسيا والفائزين في مسابقة العائلة التي أعدها الأستاذ خالد بن زيد ثم دعاهم رئيس الصندوق لتناول طعام العشاء .
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