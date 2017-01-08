أثارت العملية الأمنية التي شهدها حي الياسمين في العاصمة الرياض فجر أمس السبت اهتمامًا غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مئات آلاف السعوديين الذين شغلتهم الحادثة وصورها ومقطع الفيديو الجريء الذي صوره أحد سكان الحي الذي مازال مجهول الهوية لغاية الآن؛ لكنه ترك مكانة خاصة في نفوس السعوديين.
واستطاع مصور الفيديو الكشف عن تفاصيل غير معروفة لما يواجهه رجال الأمن خلال المداهمات التي ينفذونها من مخاطر ولما يبدونه من شجاعة في مواجهة المطلوبين أمنيًا والمتسلحين بأسلحة رشاشة وأحزمة ناسفة.
لكن قد يواجه مصور الفيديو الذي يشرف منزله على ساحة المنزل الذي تحصن بداخله المسلحين، ملاحقة قانونية لنشره مقطع فيديو لعملية أمنية فور حدوثها، وقبل انتهائها وصدور بيان رسمي حولها .
في المقابل البعض الأخر استبعد تمامًا ملاحقة مصور الفيديو أمنيًا، رغم أن المخالفة للتعليمات الأمنية متحققة، لأن الصورة التي رسخها مصور الفيديو في نفوس ملايين المشاهدين من مختلف دول العالم عن شجاعة رجل الأمن السعودي قد تمنحه حصانة من مثل تلك الملاحقات على حد تعبير أحد المغردين.
جدير بالذكر أنه بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدته من قبل مئات آلاف السعوديين وربما الملايين، وانتهت العملية الأمنية بمقتل مطلوب لرجال الأمن ورفيقه بعد أن رفضا تسليم نفسيهما وأطلقا النار على رجال الأمن الذين طوقوا المنزل، فيما أصيب أحد رجال الأمن بجروح طفيفة.
وفق “المرصد”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج