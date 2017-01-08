أعادت قناة “الإخبارية” أمس السبت، بث وثائقي “جند الشيطان”، الذي يسرد أحداث حقبة زمنية من التاريخ القديم في مسيرة الإسلام مع الإرهاب، ومقارنتها بمشاهد وحوادث في العصر الحديث نفذها الإرهابيون باستهداف مساجد، تحت ذريعة الدفاع عن الإسلام.
يأتي بث الوثائقي تزامناً مع إعلان وزارة الداخلية قتل الإرهابي طايع الصيعري، الذي يعد خبيراً في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها، وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير، والعملية التي تم إحباطها في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فقيه، وتلك التي استهدفت محيط المسجد النبوي الشريف.
وذكّر التقرير بالحوادث التاريخية للإرهاب، وكيف تطورت باستهداف المصلين، وخداع الشباب من صغار السن بالتلبيس على أفكارهم باسم الدين؛ وكيف كان الأمر في سنوات الإرهاب الأولى وتطوره من المجرمين الأوائل حتى الأحداث الأخيرة.
واستعرض الوثائقي بعض الحوادث الإرهابية التي وقعت في مساجد بالمملكة، جاء أبرزها استهداف مسجد بلدة القديح في محافظة القطيف، الذي أدى إلى استشهاد 19 شخصاً وإصابة 100 آخرين، ومسجد العنود في الدمام، الذي راح ضحيته 4 أشخاص وأصيب فيه 4 آخرون، ومسجد طوارئ أبها، الذي استشهد فيه 12 رجل أمن و3 عاملين، ومسجد المشهد في نجران.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج