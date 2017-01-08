تعرض باص يقل 50 معتمراً لحادث انقلاب أمس، السبت، بالقرب من مركز الحوميات على طريق “الرياض – الطائف”، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات متوسطة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالرياض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء أمس، بوقوع حادث انقلاب لباص يضم 50 راكباً من جنسيات آسيوية كانوا متجهين لأداء العمرة؛ حيث وقع الحادث بالقرب من مركز الحوميات، فتم توجيه الفرق الإسعافية نحو الموقع لمباشرة الحادث.
وأشار إلى أن الفرق الإسعافية اتضح لها بعد وصولها للموقع تعرض 4 ركاب لإصابات متوسطة؛ حيث نقلوا للمنشآت الطبية القريبة من موقع الحادث، فيما تعرض آخرون لإصابات طفيفة وقدمت لهم الخدمات الإسعافية الطارئة.
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