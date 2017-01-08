علق رجل الأمن جبران عواجي، على موقفه البطولي خلال العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في حي الياسمين بمدينة الرياض أمس السبت، وتصديه للإرهابيين ومنعِهم من الاستيلاء على دورية أمنية.
وشدد عواجي، وفقاً لما أوردت صحيفة “سبق”، على أن ما فعله يعدّ واجباً من واجبات رجال الأمن تجاه دينهم ووطنهم، شاكراً الله على نجاح العملية الأمنية وإفشال مخططات الإرهابيين.
وأوضح أنه تعرض لإصابة بسيطة في فخذه، وحالته مستقرة، لافتاً إلى أنه يعمل في القطاع الأمني منذ نحو 14 عاماً.
وكان مقطع فيديو قد وثق قيام أحد الإرهابيين بإطلاق النار على رجال الأمن٬ محاولاً ركوب دورية للهرب بها٬ ليتصدى له رجل الأمن “عواجي” ويطلق عليه النار من مسدس ومن مسافة قريبة جداً، ويقضي عليه.
فيما أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية قامت بها الدوريات بحي الياسمين في الرياض خلال محاولتهما الاستيلاء على دورية والقيام بعملية إرهابية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج