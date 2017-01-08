تنازل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبدالله، عن حقه الشخصي بشأن مواطن وجّه إليه ألفاظاً مسيئة، ودعا عليه خلال جلسة قضائية، فيما قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات وجلده 300 جلدة بتهمة إزعاج السلطات وإساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى.
وكانت المحكمة قد سجلت خلال إحدى جلساتها، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، توجيه مواطن لألفاظ مسيئة إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ووجهت مذكرة تفيده بذلك، ليرد العبدالله بالعفو عنه، وعدم إقامة الدعوى عليه فيما يتعلق بحقه الشخصي.
من جانبها، أصدرت المحكمة حكماً بحبس المواطن ثلاث سنوات وجلده 300 جلدة موزعة أمام مقر المحكمة والمحافظة والشرطة، بتهم تتعلق بإشغال وإزعاج الجهات الحكومية بشكاوى لا تخصها وإساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى.
بدوره، نفى المواطن التهم الموجهة إليه كافة، مشدداً على أن الألفاظ التي صدرت من جانبه لم يقصد منها إساءة الأدب مع الله، وإنما أخطأ في التعبير خلال الدعاء والاستغاثة، وأما الشكاوى التي رفعها إلى الجهات الرسمية كان الهدف منه المطالبة بحقوقه في قضية سابقة سُجن بها ابنه.
وأوضح نجل المواطن أنه تقدم بمذكرة إلى المدعي العام تطلب العفو عن والده؛ بسبب مرضه النفسي، مطالباً الجهات القضائية بمراعاة ظروف القضية وحالة والده.
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