أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ألا صحة لما تردد حول توجهها لاستبعاد العمالة المنزلية من بعص الدول، منها الفلبين والمغرب وسريلانكا وبنجلاديش.
وقالت الوزارة وفقاً لـ”سبق” إن ما أُشيع حول ذلك غير صحيح.
وتردد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الفترة المقبلة لفتح استقدام العمالة المنزلية من جنسيات جديدة إفريقية وشرق أوروبية، واستبعاد عدد من الجنسيات، كالفلبين وبنجلاديش والمغرب وسريلانكا، حيث نفت الوزارة صحة موضوع الاستبعاد.
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