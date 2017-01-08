كشف مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية ماجد العصيمي أنه تم ربط برنامج “حساب المواطن” ببرنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان، لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأوضح العصيمي وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن إجراءات صارمة ستُتخذ ضد مَن يلجأ لطرق ملتوية للحصول على الدعم، مؤكداً أن الإجراءات التقنية كافة لإثبات صحة الوثائق المقدمة في حساب المواطن اتُخذت، وذلك بربط البرنامج بـ16 جهة حكومية.
وكانت الوزارة قد أصدرت أمس السبت دليلاً إرشادياً يجيب عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول برنامج “حساب المواطن”، المقرر بدء التسجيل به مطلع فبراير المقبل عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك سيتم إطلاقها.
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