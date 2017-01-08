أعلنت مصلحة الجمارك عن السماح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسة، وبيعها في أسواق المملكة، كـ”الدفرنس” و”الماكينة”.
وقالت الجمارك في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أمس السبت: (يُسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسية مثل “الدفرنس، والماكينة”، على أن تكون مصندقة ومغلفة ونظيفة وعليها عبارة “مجددة” غير قابلة للإزالة).
يذكر أن الجمارك كانت تمنع دخول قطع الغيار المستعملة، وتستثني من المنع “ناقل الحركة” و”الجسم الخارجي للسيارة”، كما كانت تمنع استيراد السيارات المستعملة التي مرّ عليها أكثر من خمس سنوات أو تلك التي تعرضت لحوادث مرورية.
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