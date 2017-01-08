وجَّه تعميم رسمي بتنفيذ ما أمرت به جهات عليا بتحصيل الرسوم الجديدة للمرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، لمدة سنة مقدماً، اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك عند إصدار أو تجديد وثيقة الإقامة.
وأوضح التعميم، وفقا لـ”عكاظ”، أن الرسوم 100 ريال شهرياً عن كل مرافق (1200 ريال سنوياً تُدفع مقدماً)، تتضاعف في 2018 إلى 200 ريال شهرياً عن كل فرد، لتصل في عام 2020 إلى 400 ريال عن كل فرد، وتُورَّد تلك المبالغ للخزانة العامة للدولة.
وأظهر التعميم أيضا استمرار تحصيل رسوم 2400 ريال سنوياً، التي تتحملها منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد لديها يزيد على عدد المواطنين، حتى نهاية العام الحالي 2017، وذلك عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.
وأشار إلى أن الرسوم المعدلة (400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد) سيتم تحصيلها اعتباراً من يناير 2018، ثم تزيد إلى 600 ريال في بداية 2019، لتصل إلى 800 ريال شهرياً اعتبارا من يناير 2020.
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