تلقى نادي الأهلي حامل الثلاثية المحلية ،اليوم السبت ، ردا من محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس”، بعدم وجود أي قضايا ضد ناديهم،وبأن سجلهم نظيف وبدون أي قضايا دولية .
وكانت إدارة نادي الأهلي استفسرت بخطاب رسمي إلى تلك المحكمة الدولية عبر المحامي وليد عبدالرزاق عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني عن وجود أي شكوى تخص النادي هناك، كرد فعل من إدارة النادي تجاه الأحداث الأخيرة على الساحة الكروية السعودية التي تأثرت بعقوبات على فريقين منافسين في دوري جميل بسبب مخالفات قديمة عالقة وفق”أخبار 24″.
وزادت تلك الخطوة من اطمئنان إدارة الأهلي على سلامة موقف ناديهم، بعد أن سددوا في وقت سابق جميع الالتزامات المادية على النادي.
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