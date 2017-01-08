أكدت مصادر هلالية ,أن هناك تجاه لسحب شارة القيادة من “سلمان الفرج” لاعب فريق الكرة الأول بالنادي بعد تصرفاته الغير لائقة في مباراة فريقه أمام النصر.
وكان لجنة الانضباط قد اتخذت قراراً بإيقاف الفرج لمدة 5 مباريات لخروجه عن النص في لقاء العالمي , ضمن مباريات دور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد ,والتي انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد.
في المقابل اقترب “محمد العويس” حارس مرمي الشباب ,بقوة من الانضمام لفريق الهلال خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية بعد تلقيه عرضاً مغرياً من أجل الحصول على توقيعه مع النادي العاصمي.وفق “الشرق الأوسط”.
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