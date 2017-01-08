طالبت العديد من جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي محترف الفريق فيكتور أيالا بعدم الرحيل عن العالمي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تحب اللاعب بشكل كبير، رغم أنه لم يمكث سوى أشهر قليلة مع العالمي، وأوضحت أن أيالا نجح في إثبات جدارته مع النصر بفضل روحه العالية وتصويباته القوية، وأهميته الكبيرة في خط وسط الفريق.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن زوجة أيالا ترفض الحضور إلى السعودية، وهو الأمر الذي قد يتسبّب في عدم استمرار الدولي الباراغوياني مع العالمي خلال الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن أيالا متمسك بعدم العيش بعيدًا عن أسرته، وأنه ما يزال يقدّم العروض المغرية لعائلته لإقناعها بالحضور معه إلى الرياض، الثلاثاء المقبل، من خلال التأكيدات لها بوجود سكن فاخر، مع تأمين تذاكر سفر (ذهاب وإياب) كل 3 أشهر، فيما علّلت زوجته عدم الحضور للسعودية إلى عمر مولودها الذي لم يتجاوز الشهرين وفق “النادى”.
جماهير العالمي ناشدت إدارة النادي بمحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة، حيث أكدت أهمية أيالا في صفوف الفريق النصراوي، مُطالبين زوجة اللاعب بتغيير موقفها برفض الحياة في السعودية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج