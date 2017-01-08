كشف مسؤول شبابي عن أسباب ابتعاد مدرب الفريق سامي الجابر في الفترة الماضية مما أثار التكهنات حول مستقبله مع الليوث.
وقال المسؤول الشباب بحسب إذاعة “يو اف ام” أن سامي الجابر غاب عن التدريبات في اليومين الماضيين بسبب سفره لخارج البلاد, وأن تأخره للالتحاق بتدريبات الفريق كان بإذن مسبق, وأنه لا صحة لما أثير حول رحيل سامي الجابر عن صفوف نادي الشباب, الذي يستعد للدخول في معسكر مغلق من أجل الاستعداد لاستئناف الدوري مرة أخرى وفق “أخبار 24”.
وكانت الجماهير التي تابعت أخبار الفريق في الفترة الماضية قد تساءلت بشدة أين مدرب الفريق خاصة في هذا التوقيت الصعب الذي يحتاج الفريق فيه لجهوده من أجل متابعة فترة الانتقالات الشتوية.
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