قدم المكتب المعماري الإيطالي Schiattarella Associate للهيئة العامة للرياضة، مقترحاً لإعادة تأهيل المنطقة المحيطة بإستاد الملك فهد الدولي بالرياض، مع الحفاظ على تصميم الإستاد الحالي والذي يتميز بالجودة العالية.
واقترح المكتب إنشاء منطقة انتظار للسيارات تكون مغطاة لتخدم كبار الزوار، وذلك ببناء تل صناعي على القاعدة المبني عليها الاستاد حاليًا، لتكون حلقة وصل بين المنطقة التي تضم مرافق الإستاد المحيطة، والمبنى الدائري حول الإستاد ذي الأشكال المائلة.
وأوضح المكتب أن ما بين التل ومبنى الإستاد سيكون هناك منطقة خضراء مفتوحة، كما أن فكرة إنشاء مناطق دائرية الشكل، تهدف لاستغلالها في بناء أروقة وممرات ودورات مياه للجمهور.
كما يشمل المقترح عمل منطقة مغطاة أعلى المدرجات تحتوي على عدد من “الكبائن” الخاصة المتجاورة تتوافق مع الشكل العام المتواجد حاليًا، إضافة إلى مناطق لانتظار السيارات في الجانب الشرقي من الملعب، تؤدي مباشرة إلى المدرجات، ستقسم وفق فئات الجمهور مع إتاحة مناطق مخصصة لكبار الشخصيات وفق “أخبار 24”.
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