أظهر مقطع فيديو مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (السبت) شخصَيْن يحملان عصيًا وينهالان على موظف في الجمارك بالضرب المبرح.
وأبان مقطع الفيديو أن شخصا كان يقود سيارة عليها شعار الجمارك السعودية خارجا من إحدى الصيدليات بمحافظة حقل في منطقة تبوك فوجئ بشخصين في انتظاره خارج الصيدلية.
ووثق المقطع الذي التقطته كاميرا مراقبة خارجية انقضاض الشخصين المجهولين على موظف الجمارك بالضرب قبل أن يهم بدخول سيارته، ويحاول الابتعاد عن بطشهما بدخوله مرة أخرى للصيدلية إلا أنهما لحقا به، وأكملا الاعتداء عليه.
وفق “أخبار 24”.
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