أقدم وافد باكستاني على محاولة رشوة موظف يعمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية لتصحيح أوضاعه، فيما تمكنت الجهات الأمنية من الإيقاع به.
وأوضحت مصادر أن الوافد زار الموظف في منزله وطلب منه مساعدته لتصحيح أوضاعه، بعد إيقاف خدماته وحصوله على استبعاد من المملكة.
وأضافت وفقاً لـ “الرياض” أن الموظف تعاون مع الجهات الأمنية للقبض على الوافد متلبسا، وذلك أثناء حضوره بمبلغ مالي للفرع في عرعر من أجل تقديم الرشوة، وأحيل للجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات معه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج