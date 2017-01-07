بادر عدد من شباب محافظة بقعاء (93 كلم شمال شرق منطقة حائل) بالاحتفال بوافد سوداني إثر تلقيه نبأ سارا من أهله في غربته للتخفيف عنه.
وأظهر مقطع فيديو مصور احتفال مجموعة من الشباب بالوافد السوداني ويدعى حسن، حيث أحضروا له كعكة وهدايا رمزية احتفالا بحصول أهله في السودان على تعويض مالي بعد إزالة منزلهم.
واعتبر الشباب وفقاً لـ “سبق حائل” احتفاءهم بالوافد السوداني بمثابة تخفيف لألم الغربة عنه واعترافا منهم بحسن خلقه مع الجميع.
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